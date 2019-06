Marketing Wie Airlines die Generation Z überzeugen wollen

Darum sehen sich die Flugvermarkter auch noch am Anfang auf ihrem Weg ins Herz und das Bewusstsein der neuen Kunden. Dafür setzt Ryanair-Marketingvorstand Jacobs bei sich auf drei Dinge. So will der Konzern nicht nur agiler und flexibler arbeiten. Er verzichtet auch auf zu viele große und langfristige Investitionen. „Wir müssen so beweglich bleiben wie die Wünsche und Werte der Generation“, so Jacobs. „Also brauchen wir besonders in der IT keinen Taj Mahal mehr, sondern ein Wohnmobil.“