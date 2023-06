Marktforschungsunternehmen: NielsenIQ und GfK vor Milliarden-Fusion

Die milliardenschwere Übernahme des Nürnberger Marktforschers GfK durch den US-Rivalen NielsenIQ bekommt Insidern zufolge im zweiten Anlauf grünes Licht von der EU-Kommission. Nielsen müsse sich aber auf Geheiß der Brüsseler Wettbewerbshüter vom GfK-Bereich „Consumer Panel“ trennen, sagten mehrere mit dem Verfahren vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Die EU-Kommission wollte sich dazu nicht äußern. Die GfK erfasst in ihrem „Consumer Panel“ das Kaufverhalten von 122.500 Haushalten und ermittelt in Umfragen die Motivation der Verbraucher für den Kauf der Produkte im Einzelhandel. Die Daten werden aufbereitet und an Hersteller verkauft.