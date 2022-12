Marktmanipulation, Untreue, Bandenbetrug Das wirft die Staatsanwaltschaft Markus Braun vor

Seine Öffentlichkeitsarbeit als Wirecard-Chef bringt Braun jetzt in Bedrängnis: Als im Herbst 2019 immer mehr Zweifel an der Existenz des Drittpartnergeschäfts aufkamen, beauftragte Wirecard die Prüfungsgesellschaft KPMG mit einer Sonderuntersuchung. Diese informierte Wirecard im April 2020, dass sie keine Beweise für die Existenz des TPA-Geschäfts gefunden habe. Braun veröffentlichte am 22. April eine Ad-hoc-Mitteilung, in welcher er aber erklärte, KPMG habe bislang keine Belege für Bilanzmanipulation oder anderes gefunden, was eine Korrektur der Jahresabschlüsse nötig mache.



Lesen Sie auch: „Prepare for bad news“: Protokoll des Wirecard-Untergangs



Was Braun veröffentlichte, war nicht falsch, konnte aber den Eindruck erwecken, die KPMG-Prüfung werde wohl gut ausgehen. So hatte er etwa nicht gesagt, dass eindeutige Nachweise für Wirecards Geschäfte mit Partnerfirmen wie Al Alam bislang fehlten. Wenn Vorstände von börsennotierten Unternehmen aber lügen oder irreführende Auskünfte erteilen, die den Aktienkurs beeinflussen können, ist das eine Straftat.