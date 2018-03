Marktmissbrauch in der Slowakei: Deutsche Telekom muss 70 Millionen Euro Buße zahlen

Die Deutsche Telekom muss wegen Marktmissbrauchs in der Slowakei ein EU-Bußgeld von insgesamt 69,9 Millionen Euro bezahlen. Die Telekom-Tochtergesellschaft in der Slowakei, die Slovak Telekom a.s., habe über Jahre hinweg ihre marktbeherrschende Stellung zum Schaden von Konkurrenten ausgenutzt, entschied die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Die Telekom kündigte an, gegen die Entscheidung Klage einzureichen.