Massenentlassungen Hasbro kündigt 20 Prozent der Belegschaft

Wie viele andere Spielwarenhersteller auch hat Hasbro mit einem Umsatzrückgang zu kämpfen. In Corona-Zeiten brummte das Geschäft, zumal viele Eltern vermehrt Spielzeug kauften, um ihre Kinder bei Laune zu halten. In der Festtagssaison 2022 sahen sich zahlreiche Unternehmen indes zu starken Preissenkungen gezwungen, um ihre Spielwaren inmitten einer schwachen Nachfrage loszuwerden. Der Trend hält auch in diesem Jahr an.