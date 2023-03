Massenstreik auf der Schiene „Die Zuverlässigkeit der Bahn leidet gerade enorm“

„Es drohen Versorgungschaos und ein Schaden von zig Millionen, wenn Waren nicht rechtzeitig geliefert werden können“, sagte Dirk Engelhardt, der Präsident des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) der „Bild“ am Freitag.



Weniger als ein Fünftel aller Güter in Deutschland fahren auf der Schiene. Vor allem großflächige Industrien setzen auf den Bahntransport. Für die Chemie und Stahlproduktion sind die Lieferungen essenziell. Vorprodukte wie Ammoniak dürfen nur in Spezialbehältern auf der Schiene befördert werden. Bei BASF in Ludwigshafen werden täglich 400 Bahnwagen mit Kalk, Schwefel und Laugen be- und entladen. Auch sie stehen am Montag still. Akute Versorgungsprobleme sieht das Unternehmen trotzdem nicht. Man setze an den Standorten auf Vorräte, teilt ein Sprecher mit. Zusätzlich wolle man Frachtmengen mit dem Lastwagen transportieren.