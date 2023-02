Maßnahme gegen das Reisechaos Lufthansa streicht für den Sommer 34.000 Flüge

Das Unternehmen begründet die vielen Streichungen mit Vorsicht und Gemeinsinn für den Rest der Branche. Die Industrie leide trotz aller Anstrengungen „insbesondere in Europa weiterhin unter Engpässen und Personalmangel“, erklärte der Sprecher. Dabei nennt er vor allem Flughäfen, Bodenverkehrsdienste und Flugsicherung, aber auch die Fluglinien. Die Absagen sollen jetzt die Arbeitslast verringern und „ein Mehr an Stabilität für das ganze System ermöglichen“.



Die Kürzungen sind eine Art Armutszeugnis für die Branche, die eigentlich „ins kommende Jahr zumindest sehr viel besser vorbereitet reingehen“, wie Condor-Chef Ralf Teckentrup kommentierte. Wegen fehlender Mitarbeiter an Sicherheitskontrollen sowie beim Be- und Entladen der Maschinen mussten damals Passagiere an fast allen Airports stundenlang auf Kontrollen oder Koffer warten. Viele Tausend Urlauber verpassten deswegen ihre Flüge. Darum hatten die Airlines im Rahmen des Branchenverbands BDL mit Flughäfen und den Dienstleistern eine konzertierte Aktion gestartet. „Wir wollen gemeinsam ein Management-Handwerkszeug entwickeln, damit wir rechtzeitig erkennen und reagieren können, wenn sich Engpässe abzeichnen“, so Teckentrup noch im Dezember.