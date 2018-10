Maßnahmenpaket Luftfahrtbranche will neues Flugchaos 2019 verhindern

Während der Hauptreisezeiten in diesem Jahr gab es im Flugverkehr in Europa ungewöhnlich viele Störungen. Nach Daten der europäischen Luftfahrtbehörde Eurocontrol waren mehr als sechs Prozent aller Flüge über eine Stunde verspätet, die durschschnittliche Verspätung stieg auf rund 17 Minuten. Das lag vor allem an Engpässen in der Flugsicherung, aber auch an Planungsfehlern der Airlines. In Deutschland war die Lage besonders angespannt in der ersten Urlaubssaison nach der Pleite der Fluggesellschaft Air Berlin. Denn in sehr kurzer Zeit übernahmen andere Airlines deren Flugzeuge, Personal und Routen. Vor allem die Lufthansa-Billigtochter Eurowings hatte Mühe, ihre Flugpläne einzuhalten, insbesondere auf den Strecken von Düsseldorf und Köln-Bonn zur Ferieninsel Mallorca.