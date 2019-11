Mauer Ausblick ProSiebenSat.1-Aktie rauscht ab

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat im dritten Quartal etwas mehr Umsatz, aber deutlich weniger Gewinn gemacht. Die Erlöse im Kerngeschäft Werbefernsehen sanken um sechs Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Die – allerdings weniger profitablen – Internet-Shops und das Produktionsgeschäft wuchsen. Zugleich investierte der Konzern weiter kräftig in neue digitale Geschäfte. Obwohl der Umsatz auf 926 Millionen Euro stieg, fiel das Konzernergebnis um 74 Prozent auf 33 Millionen Euro.