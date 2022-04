McDonald’s, KFC, Domino’s, Subway Jede Woche ein neues Restaurant: Das sind die strammen Wachstumspläne der Fastfoodriesen

Auch andere große Restaurantketten sind nach mehr als zwei Jahren im Corona-Modus wieder zuversichtlich und schalten auf Angriff. So will Wettbewerber Burger King an Tankstellen und Bahnhöfen mit To-go-Konzepten experimentieren. Er sehe „erhebliches Wachstumspotenzial“ für solche Formate, sagt Deutschlandchef Cornelius Everke. „Die ersten Tests laufen, im kommenden Jahr wird die Expansion Fahrt aufnehmen“, so Everke im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Auch der Pizza- und Pastaspezialist L'Osteria plant deutlich mehr Restaurants. „Derzeit sind 13 Neueröffnungen für das Jahr 2022 geplant“, sagt L'Osteria-Chef Mirko Silz.