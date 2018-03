Auch für das laufende Jahr sind die Firmen optimistisch und erwarten Zuwächse in einer ähnlichen Größenordnung wie 2017. Das zeigt eine vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) durchgeführte Branchenumfrage, an der sich gut 500 Firmen beteiligt haben. Wurde vor einigen Jahren noch prognostiziert, dass die Consultingfirmen am Ende der Wachstumsmöglichkeiten in einer Reifephase angelangt seien, so hat sich die Lage längst wieder gedreht. Taktgeber der Entwicklung ist die digitale Transformation, die die Wirtschaft vor vielfältige Herausforderungen stellt. „Das hohe Wachstum der Consultingbranche zeigt, dass wir uns auf diesen Beratungsbedarf eingestellt haben“, sagt BDU-Präsident Ralf Strehlau, der Eigentümer und geschäftsführenden Gesellschafter der Firma Anxo Management Consulting in Frankfurt ist.