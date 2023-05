Medien: Nachrichtenportal „Vice“ beantragt Gläubigerschutz – Verkauf geplant

Das kriselnde Nachrichtenportal „Vice› hat am Montag in den USA Gläubigerschutz beantragt. Gleichzeitig stellte sich das US-Unternehmen, dass auch Artikel auf deutsch veröffentlicht, zum Verkauf. Finanzinvestoren wie Fortress oder Soros stellten „Vice“ weiteren Angaben zufolge einen rund 225 Millionen Dollar schwere Kredite zu Verfügung, die in Anteile an der Firma eingetauscht werden könnten.