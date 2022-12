Medien: Silvio Berlusconis Medienholding MFE fordert neue Strategie bei ProSiebenSat.1

MFE (ehemals Mediaset) hat jüngst ihre direkten Stimmrechte an ProSiebenSat.1 von 24,26 auf 22,72 Prozent gesenkt, aber den Anteil insgesamt mit Finanzinstrumenten auf 29,01 Prozent erhöht. Mit Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent der Stimmrechte wäre ein Übernahmeangebot fällig, was derzeit in der Branche aber als unwahrscheinlich gilt. Die Italiener haben wiederholt um mehr Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1 geworben, die Bayern zeigten MFE aber die kalte Schulter und sprachen sich gegen grenzüberschreitende Kooperationen aus.