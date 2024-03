Medien: Werbeflaute belastet RTL – 2024 weiterer Gewinnrückgang möglich

RTL liebäugelt derweil mit der Übertragung der Fußball-Bundesliga. „Wir schauen uns alles an, was an Sportrechten auf den Markt kommt - natürlich auch die Bundesliga-Rechte“, sagte Rabe. „Wir haben aber noch nicht entschieden, ob und gegebenenfalls wie wir für die Rechte bieten.“ Sportrechte spielten für den Konzern eine große Rolle – für das lineare TV Programm von RTL und für den Streamingdienst RTL+.