Medien Wie TikTok News traditionelle Nachrichten abhängen

Sie sind frei von redaktionellen Prozessen und Führungsgremien. Genau darin liege ihre Anziehungskraft, glauben viele Creator. Sie würden etwas bieten, das den etablierten Medien fehlt: Authentizität. „Den meisten traditionellen Medien fehlt es an Emotionen“, meint Josh Helfgott, der mit News über die LGBTQ+ Community Millionen Follower gewinnen konnte. „Ich glaube was die Aufmerksamkeit meines Publikums wirklich einfängt, ist, dass sie sehen wie viel Leidenschaft ich in die Geschichten stecke.“ Medienhäuser überall auf der Welt sind sich dieser Veränderung bewusst. Mehr als die Hälfte der vom Reuters Institute for Study kürzlich Befragten gaben an, dass sie in diesem Jahr mehr Arbeit in TikTok stecken wollen.



Lesen Sie auch: TikTok und die Musikindustrie: Hautnah dran



Bevor jetzt aber panisch darauf herum gedacht wird, wie die Nachrichten künftig in einer entspannten und nahbaren Weise präsentiert werden können, sollten Zuständige sich einen Moment des Optimismus erlauben. Gallup berichtet, dass das aktuelle Vertrauen in amerikanische Traditionsmedien den tiefsten Wert seit 2016 erreicht hat. Die TikToker haben indes einen Weg gefunden, News, über die schon immer berichtet wurde, auf eine Art und Weise aufzubereiten, die sich für ein junges Publikum relevanter und authentischer anfühlt. Das ist ein guter Ansatz. Solange man über Kommentare wie „Ich beziehe meine Nachrichten von euch – und dem Fisch“, hinwegsehen kann.