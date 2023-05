Mediengruppe: Pro Sieben Sat 1 verhandelt angeblich wieder über Sky-Übernahme

Die Amerikaner hatten die britische Pay-TV-Plattform Sky mit Ablegern in Deutschland und Italien vor fünf Jahren für rund 39 Milliarden Dollar übernommen. Im Herbst hatte Comcast den Wert des Europa-Geschäfts von Sky um 8,6 Milliarden Dollar abgeschrieben - für Beobachter ein Zeichen, dass Comcast sich davon trennen will. Nur in Großbritannien läuft das Geschäft von Sky, Italien und Deutschland machen dem Konzern Kopfzerbrechen. Finanzkreisen zufolge hat Comcast die Investmentbank PJT Partners damit beauftragt, einen Käufer zu suchen.