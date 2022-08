Medienkonzern: Axel Springer erwartet Milliardenumsatz

Seit dem Abschied von der Börse veröffentlicht der Verlag kaum noch Geschäftszahlen. „In diesem Jahr werden wir rund eine Milliarde mehr Umsatz erreichen als in 2020“, sagte Döpfner. Dies sei in einem Zwei-Jahreszeitraum „das größte Wachstum in der Geschichte des Unternehmens“. Details nannte Döpfner nicht.