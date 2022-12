Medienkonzern: Axel Springer setzt 2023 auf Börsengang von Jobportal Stepstone

Der Medienkonzern Axel Springer stimmt seine Belegschaft für 2023 auf Veränderungen ein und liebäugelt wieder mit einem Börsengang seines Jobportals. „Ein weiteres großes Projekt für das nächste Jahr ist natürlich – idealerweise, wenn das Marktumfeld es zulässt – ein Börsengang von Stepstone“, sagte Vorstandschef und Großaktionär Mathias Döpfner in einem internen Podcast an die Beschäftigten, der der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag.