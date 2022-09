Medienkonzern: Bertelsmann lässt Callcenter-Fusion von Majorel platzen

Eine milliardenschwere Fusion in der Callcenter-Branche ist geplatzt. Die Eigentümer der luxemburgischen Majorel, allen voran der Gütersloher Medienriese Bertelsmann, haben die Gespräche über einen Zusammenschluss mit dem doppelt so großen Konkurrenten Sitel abgebrochen, wie Majorel am Montag mitteilte.