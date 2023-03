Medienkonzern: Bertelsmann mit Umsatzrekord

Rabe scheiterte zuletzt in Frankreich und den Niederlanden bei seinem Vorhaben, rund um die Bertelsmann-Tochter RTL nationale Champions im europäischen Fernsehmarkt zu schaffen, um der Konkurrenz von Netflix & Co die Stirn zu bieten. Zudem platzte die 2,2 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Verlags Simon&Schuster durch die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House, was den Konzern 200 Millionen Dollar für eine Abfindungszahlung kostete.



