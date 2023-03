Medienkonzern: Bertelsmann peilt auch 2023 Umsatzrekord an

Zuletzt platzte die 2,2 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Verlags Simon&Schuster durch die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House, was den Konzern 200 Millionen Dollar an Abfindungszahlungen kostete. Rabe scheiterte zuletzt auch in Frankreich und den Niederlanden bei seinem Vorhaben, rund um RTL nationale Champions im europäischen Fernsehmarkt zu schaffen, um der Konkurrenz von Netflix & Co die Stirn zu bieten. Er hatte immer wieder auf mittlere Sicht ein engeres Zusammengehen von RTL mit dem Konkurrenten ProSiebenSat.1 ins Spiel gebracht. Dessen Chef Bert Habets sagte dazu am Dienstag, der Widerstand der Kartellämter habe wohl vorerst die RTL-Strategie in puncto nationaler Champions gestoppt. „Ich denke, das ist ein sehr deutliches Signal, sodass ich in den nächsten Jahren auch auf dem deutschen Markt keine Möglichkeiten an dieser Front erwarte“, sagte Habets, der selbst bis 2019 RTL-Chef war.