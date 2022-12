Medienkonzern: Bloomberg dementiert Gerüchte um Interesse an Dow Jones oder Washington Post

Die US-Nachrichtenwebseite Axios hatte am Freitag unter Berufung auf eine mit Michael Bloombergs Überlegungen vertraute Person berichtet, der Milliardär und Medienmogul sei am Kauf entweder der „WaPo“ oder von Dow Jones interessiert. Bloomberg wolle sein Medienimperium ausbauen und sehe Dow Jones als idealen Partner. Er würde aber die Washington Post kaufen, wenn deren Inhaber, Amazon-Gründer Jeff Bezos an einem Verkauf interessiert wäre, so Axios.