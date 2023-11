Medienkonzern in Nöten Der riskante Deal, mit dem Disney-Chef Iger den Konzern retten will

Eine solche Zusammenlegung brächte Disney+ in den USA einerseits neue Inhalte, die der Streamingdienst zwischen den großen Blockbuster-Produktionen rund um Reihen wie „Star Wars“ und „Marvel“ sehr gut vertragen könnte. Mit denen hatte Disney+ seine Nutzer zuletzt „übersättigt“, wie Konzernchef Iger einräumte. Andererseits brächte sie Anzeigekunden: Laut dem Branchenmagazin „Variety“ generiert Hulu in den USA derzeit doppelt so viel Umsatz pro Benutzer wie Disney+, vor allem aufgrund des gut laufenden Geschäfts mit Anzeigen. Und genau dieses Geschäft möchte Disney+ künftig verstärkt in sein Zentrum rücken: Seit Anfang des Jahres bietet der Streamingdienst in den USA auch ein günstigeres, werbefinanziertes Abonnement an. In der vergangenen Woche startete das neue Angebot auch in anderen Märkten, darunter Deutschland und Großbritannien.