Medienkonzern Springer steigt bei Immobilienplattform Homeday ein

BerlinDer Axel-Springer-Konzern erhöht seinen Anteil an der Maklerfirma Homeday. Eine gemeinsame Beteiligungsgesellschaft mit der britischen Immobilienplattform Purplebricks übernehme rund 26 Prozent an dem Berliner Unternehmen, teilte Springer am Montag mit. Das Medienhaus hielt vorher bereits vier Prozent an Homeday.