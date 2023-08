Medienrechte: DFL-Aufsichtsratschef Watzke setzt auf neuen Anlauf für Investoren-Einstieg

DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke hat die Hoffnung auf einen Teilverkauf der Medienrechte an der Fußball-Bundesliga an einen Finanzinvestor nicht aufgegeben. Der Einstieg eines Investors in eine Rechteverwertungsgesellschaft der Deutschen Fußball-Liga (DFL) war im Mai am Widerstand einer Minderheit der 36 Profivereine gescheitert.