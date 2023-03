Medienskandal um Claas Relotius: „Es hat sich angefühlt, als würde der ‚Spiegel‘ diesen Film blockieren wollen“

WirtschaftsWoche: Herr Sager, „Erfundene Wahrheit“ ist innerhalb von drei Jahren bereits Ihr zweiter Dokumentarfilm über Journalismus. Was macht die Branche so interessant für Sie?

Daniel Andreas Sager: In einer Zeit, in der bestimmte politische Kräfte immer mehr mit Fake News arbeiten, ist unabhängiger Journalismus wichtiger denn je. Journalisten sind die vierte Gewalt, bilden das Rückgrat einer Demokratie. Was konkret meinen neuesten Film betrifft: Dadurch, dass der Fall Relotius die Glaubwürdigkeit der Presse in Gefahr gebracht hat, ist im Umkehrschluss nicht weniger als die Demokratie in Gefahr geraten. Deswegen war es mir ein wichtiges Anliegen, den Fall noch einmal für ein breites Publikum filmisch aufzuarbeiten – und ihn noch einmal neu aufzurollen.