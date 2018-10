Medizinsoftware-Firma Compugroup will im Geschäft mit Patientenakten mitmischen

Konkurrenten auf diesem Gebiet sind Krankenkassen, etwa die Techniker Krankenkasse. In den meisten Fällen liegen bislang medizinische Daten dezentral bei Ärzten und Krankenhäusern, Therapeuten und Krankenkassen, was sich ändern soll. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagte Gotthardt. Das Gesundheitsministerium müsse definieren, welche Bedingungen eine solche elektronische Patientenakte erfüllen solle.