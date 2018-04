Mega-Deal rückt näher: T-Mobile und Sprint stehen vor Fusion

Die Unternehmen befänden sich in den letzten Zügen der Verhandlungen, bereits am Sonntag könne der Deal bekanntgegeben werden, berichtete der Sender CNBC am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Der Finanzdienst Bloomberg erfuhr von Insidern, dass die Deutsche Telekom bei einer Einigung 42 Prozent am fusionierten Konzern und 69 Prozent der Stimmrechte erhalten könnte. „Wir kommentieren grundsätzlich keine Medienberichte“, hieß es dazu am Samstag bei der T-Mobile-Mutter Telekom in Bonn.