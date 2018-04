Mega-Deal rückt näher: T-Mobile und Sprint stehen vor Fusion

Den Insidern zufolge zeichnet sich nun ab, dass die Deutsche Telekom an dem kombinierten Konzern etwas mehr als 40 Prozent halten wird. Zugleich sollen die Bonner aber die Stimmrechtskontrolle haben und könnten damit die neue Gesellschaft in der Bilanz behalten. Der Finanzdienst Bloomberg erfuhr von Insidern, dass die Deutsche Telekom bei einer Einigung zudem 69 Prozent der Stimmrechte erhalten könnte. „Wir kommentieren grundsätzlich keine Medienberichte“, hieß es dazu am Samstag bei der T-Mobile-Mutter Telekom in Bonn. Für die Telekom ist die Stimmrechtskontrolle wichtig, schließlich hat sich das US-Geschäft zu einem Umsatzgaranten entwickelt. Bislang ist der ehemalige Staatskonzern mit 63 Prozent an T-Mobile US beteiligt. Softbank hält 84,7 Prozent an Sprint.