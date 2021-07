Mega-Deal vorerst gescheitert Vonovia: Wachsender Einfluss von Fonds erschwert Übernahmen

Das zunehmende Engagement von Index- oder Immobilienfonds erschwert nach Ansicht des Konzernlenkers solche Vorhaben. Je mehr „passives“ Geld unter den Anteilseignern verteilt sei, desto schwieriger werde es. „Die Diskussion, ob das für große Deals zunehmend zur Hürde wird, ist es sicher wert zu führen“, sagte Buch. Weil die Indexfonds nichts tun konnten, scheiterte das Projekt ihm zufolge an den Hedgefonds.



Vonovia hatte bereits am Freitag bekanntgegeben, nun die nächsten Schritte zu prüfen. Denkbar ist demnach etwa, dass der Konzern seine Deutsche-Wohnen-Aktien verkauft, weitere Aktien kauft oder ein neues Angebot unterbreitet. Der finanzielle Schaden durch die gescheiterte Übernahme hält sich nach Buchs Worten in Grenzen. „Die Banken werden beispielsweise erfolgsabhängig bezahlt – die bekommen jetzt also gar nichts.“ Zudem seien die von Vonovia gekauften Deutsche-Wohnen-Aktien mehr wert als in den Büchern stehe.