Mehr als 4000 Mitarbeiter betroffen Pflegeheimbetreiber Convivo meldet Insolvenz an

Das Unternehmen ist in den Vorjahren stark gewachsen. Gesellschafter von Convivo ist der Unternehmer Torsten Gehle, der 1993 zusammen mit zwei Partnern sein erstes Unternehmen im ambulanten Pflegbereich gründete. Nach und nach stieg Gehles Firma zum größten ambulanten Pflegedienst in der Region Bremen auf und eröffnete die ersten eigenen Pflegeeinrichtungen. Später übernahm Convivo auch zahlreiche Wettbewerber und expandierte selbst in der Coronakrise weiter. Kein anderes Unternehmen in Deutschland hatte so viele neue Pflegeimmobilien angekündigt wie Convivo, ergab eine Untersuchung der Unternehmensberatung Avocons. Convivo hatte demnach den Bau von Pflegeheimen und Service-Wohnungen mit einem Volumen von 576 Millionen Euro geplant.