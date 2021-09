Mehr Geld für Schieneninfrastruktur Hilferuf der Güterbahnen

Die Ausgangslage ist komplex. Der Marktanteil des Schienengüterverkehrs am gesamten Gütertransport in Deutschland liegt bei rund 18 Prozent - und damit sogar niedriger als in den Vorjahren. Vor allem die Großindustrie wie Stahlhersteller, Chemieproduzenten und Autobauer nutzen Güterzüge. Ein Blick in die Historie lässt das Potenzial der Eisenbahn erahnen. 1950 lag der Anteil im so genannten Modal Split bei weit mehr als 50 Prozent. Die Zeiten haben sich geändert, klar, aber die Dimension zeigt den Bedeutungsverlust der Schiene.