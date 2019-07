Mehr Geld fürs Schienennetz Die Deutsche Bahn wird ein bisschen schweizerischer

Also alles gut? Nicht ganz. Denn das Geld ist nur der äußere Rahmen. Es geht auch um innere Werte. Und in diesem Punkt unterscheiden sich DB und SBB kolossal. Nach wie vor eiert das Management der Deutschen Bahn zwischen mehreren Zielen hin und her. Sie will Gewinne maximieren und die Verschuldung drücken, gleichzeitig aber mehr Verkehr auf die Schiene holen und unrentable Güterverkehre irgendwie aufrecht erhalten. Alles gleichzeitig aber geht kaum, das ist ein Dilemma.