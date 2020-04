Mehr Pakete, aber weniger Geschäft Jetzt hat es auch die Deutsche Post erwischt

Frank Appel hofft da eher auf ein baldiges Ende der Krise. Die ersten Anzeichen für eine Besserung in Europa seien bereits erkennbar, sagt er. In einigen Ländern liege die Zahl der Neuinfektionen bereits unter der Zahl der Genesenen. Ein Hochfahren der Wirtschaft und des sozialen Lebens müsse mit Bedacht geschehen. Ein Mittel könne eine Tracking-App sein, die soziale Kontakte nachvollzieht und bei einer Infektion eines Kontaktes warnt. „Ich würde das auch persönlich nutzen“, sagt Appel voller Überzeugung, „Ich halte das für richtig, dass man das möglichst früh weiß.“



Bis 2023, gibt sich Appel optimistisch, werde die Pandemie überstanden sein. Dann will der Konzern 5,3 Milliarden Euro Gewinn in seine Bücher schreiben. „Insgesamt sind wir sehr gut aufgestellt“, sagt Appel und fügt noch hinzu: „Wir sind sehr widerstandsfähig.“



Mehr zum Thema



Weil die Deutschen viel Zeit zu Hause verbringen, bestellen sie mehr. DHL, Hermes und Co. haben so viel Arbeit wie zur Weihnachtszeit. Nur wollen sie bisher keine zusätzlichen Kräfte anheuern. Welche Folgen das hat, lesen Sie hier.



Der Corona-Abschwung erwischt die Arbeitskräfte-Verleiher hart. Lesen Sie hier, wie die Großen wie Randstad ebenso wie Mittelständler der Branche versuchen durch Kurzarbeit Personal zu halten, um nach der Krise wieder durchstarten zu können.