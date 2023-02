Mehrwegpflicht in der Gastronomie Warum sich Mehrweg-Becher nicht durchsetzen könne

Ähnliches gilt auch für Burger King, wo der bundesweite Durchschnitt zur Nutzung der Mehrwegbecher aktuell „im niedrigen einstelligen Prozentbereich“ liegt, wie ein Unternehmenssprecher mitteilt. Dennoch zieht die Burgerkette für die ersten Wochen ein insgesamt positives Fazit: Man sei „zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Mehrwegbechern auch in den nächsten Wochen weiter steigen wird.“ Für den Erfolg eines Mehrwegsystems sei aber entscheidend, dass es sich so unkompliziert wie möglich in den Alltag integrieren lässt. Statt auf eine individuelle Lösung zu setzen, habe sich Burger King daher für eine Kooperation mit dem Anbieter Recup entschieden. Der dürfte im Getränkebereich inzwischen zu den Mehrweg-Marktführern gehören.