Messechef Werner Dornscheidt „Das Ende der Cebit kam nicht überraschend“

Es scheint als würden sich immer mehr große Unternehmen und Marken von Messen, auf denen sie lange vertreten waren, verabschieden. So stellt die Swatchgroup 2019 nicht mehr in Basel aus, Automessen kommen Premium-Marken abhanden. Es drängt sich der Verdacht auf, als könnten wichtige Unternehmen entscheiden, dass eine zukünftige Teilnahme an der für sie wichtigsten Messe nicht länger nötig sei.

Ich kann diese Gedanken nicht teilen und wir können als Messe Düsseldorf solche Tendenzen auch nicht ersehen. Jedoch gibt es große Unterschiede zwischen Konsumgütermessen und Investitionsgütermessen. Bei kleinteiligen Konsumgütermessen stimme ich zu, hier sind Veränderungen nicht zu übersehen. Güter für den Hausgebrauch bis zu einem Wert von vielleicht 1000 Euro, da googelt der Kunde heute und nutzt das Internet als Informationsplattform. Wenn Unternehmen jedoch eine Maschine für die Kunststoffverarbeitung, eine Verpackungsmaschine, eine Druckmaschine oder andere Investitionsgüter dieser Größenordnung zu kaufen beabsichtigen, dann geht das so nicht. Solche Maschinen sind meist customized, der Kunde verlangt also ein individuelles Produkt. Um als Interessent eine Kaufentscheidung zu treffen, müsste man um die halbe Welt reisen, die unterschiedlichen Modelle und Prozesse begutachten. Auf einer Messe finden die Entscheider alles an einem Ort. Und wir sind dabei in einer guten Position, denn die meisten der weltweit vielleicht 140 bis 150 Leitmessen für die jeweilige Branche werden in Deutschland veranstaltet. Davon 23 bei uns in Düsseldorf.