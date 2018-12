Messechef Werner Dornscheidt „Das Ende der Cebit kam nicht überraschend“

Ist das nicht selbstverständlich?

Nein. Das bedeutet für den Messeveranstalter wie auch die Aussteller längere Zeiten für Auf- und Abbau. Wir haben unter den Hallen das nötige Equipment, damit solche Maschinen bedient werden können. Dazu gehört eine Stromleitung von 68 Megawatt. Das ist eine Versorgungsgröße, die ihresgleichen sucht. Eine Voraussetzung, die nicht überall gegeben ist. Selbst unser Messegelände in Shanghai könnte so eine Kunststoffmesse nicht in dieser Art und Weise durchführen, wie das hier in Düsseldorf möglich ist. Auch auf der Kunststoffmesse Chinaplas, an der wir beteiligt sind, können die Maschinen nicht in Betrieb genommen werden.