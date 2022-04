Meta Quartalszahlen Warum die Schwäche von Facebook eine Chance für Anleger ist

Doch damit wird er den Wettbewerber nicht los. Wie das Beispiel Snapchat zeigt, dass überlebt hat und floriert, trotz brutalen Abkupferns wichtiger Funktionen durch Instagram. Zuckerberg braucht also etwas Neues, um den Nachwuchs nachhaltig wieder in seine Arme zu treiben. Er glaubt, die neue Weide mit den virtuellen Welten des Metaversums gefunden zu haben. Aber der Aufbruch in die schöne neue Welt hat seinen Preis, könnte über 100 Milliarden Dollar kosten. Und wird davon abhängen wie bequem Datenbrillen und wie attraktiv die Angebote sein werden. Allerdings kontrolliert Zuckerberg mit Oculus den derzeit führenden Datenbrillen-Anbieter. Zwar wird er mit Microsoft und Apple starke Wettbewerber haben, die mit eigenen Welten punkten wollen und vermutlich anderen Geschäftsmodellen. Aber Facebook hat mit dem derzeit erst in Nordamerika verfügbaren Horizon Worlds und seinen 300.000 Nutzer einen Vorsprung und kann über Facebook und Pinterest leichter neue Mitglieder dort hineinziehen. Eine neue Datenbrille namens Cambria, die in diesem Jahr vorgestellt werden soll, wird noch mehr Aufmerksamkeit bringen.