Michael Diekmann: Allianz-Aufsichtsratschef wird zum Top-Verdiener

Im vergangenen Jahr kam der 68-jährige Diekmann mit allen Sitzungsgeldern und Extra-Tantiemen für die Mitgliedschaft in Ausschüssen bereits auf 537.000 Euro. Er sitzt auch in den Aufsichtsräten von Siemens und Fresenius. Bestverdiener unter den Dax-Aufsichtsratschefs war über Jahre Paul Achleitner, der 2021 von der Deutschen Bank 870.000 Euro bekam, seinen Posten im vergangenen Jahr aber an Alexander Wynaendts abgegeben hat. Hans-Dieter Pötsch bekam 2021 als Volkswagen-Aufsichtsratschef 415.000 Euro, sein Gehalt als Vorstandschef des Großaktionärs Porsche SE kam aber noch dazu.



Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte musste im vergangenen Jahr leichte Abstriche beim Gehalt machen. Grundgehalt, Jahresbonus, die ausgezahlten Langfrist-Boni aus den vergangenen Jahren und die Zuschüsse zur Altersversorgung summierten sich auf eine Vergütung von 6,78 (2021: 6,96) Millionen Euro. In den nächsten Jahren winkt ihm deutlich mehr Geld: Der für seine Leistung im Jahr 2022 in Aussicht gestellte Langfrist-Bonus stieg auf 3,50 (3,15) Millionen Euro. Verdient hat Bäte damit 2022 insgesamt 8,5 (7,86) Millionen. Die Zielvergütung des Vorstands wird ab 2023 um fünf Prozent erhöht, wie es im Geschäftsbericht heißt.