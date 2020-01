Michael O’Leary Ryanair-Chef stellt sich auf weitere Lieferverzögerung bei Boeing 737 Max ein

Außerdem will O’Leary in absehbarer Zeit keine Langstreckenflüge anbieten. „Wir haben gesehen, dass es nicht geht“, sagte er. Die norwegische Billigflieger-Marke Norwegian habe den bestmöglichen Langstreckenbetrieb mit einem schlanken Betrieb, effizienten Flugzeugen und kleineren Airport versucht, so der Manager.