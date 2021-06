Michael Zahn Mietpreisanstieg: Deutsche-Wohnen-Chef fordert mehr Wohnhochhäuser

„Wir müssen erkennen, dass die Grundstückspreise mittlerweile an einem Level angelangt sind, wo wir die politische Miete, die sich die Politik wünscht, nur erreichen können über Verdichtung“, so der Manager. Frankfurt sei in dem Punkt sehr viel weiter als Berlin oder München. „Anscheinend ist der Druck noch nicht groß genug, dass wir hier insbesondere in den Großstädten Deutschlands über Verdichtung, über Höhe nachdenken“, sagt Zahn weiter.



