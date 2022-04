Mietwagen Preisschock beim Leihwagen: Da verblasst der Anstieg der Spritpreise

Die Hoffnung war verfrüht. In der kommenden Feriensaison zu Ostern und im Sommer sind Mietwagen so teuer und knapp wie noch nie zuvor. Laut Übersichten der deutschen Portale billiger-mietwagen.de und Sunny Cars sind die Preise pro Tag nochmals gestiegen und teilweise gut dreimal so hoch wie im Jahr 2019. „Dagegen verblasst der Anstieg der Spritpreise und erst recht die allgemeine Inflationsrate“, freut sich ein Manager eines Vermieters. Dazu werden die lange Jahre im Überfluss vorhandenen Auto vielerorts knapp wie nie zuvor. „Einige Orte oder Wagenklassen wie Cabrios werden über längere Zeit praktisch ausverkauft sein“, erwartet Kai Sannwald, geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars aus München für die kommenden Reisezeiten. „Das habe ich in gut 30 Jahren in der Branche noch nicht erlebt.“

Ein Blick in die Statistiken zeigt eine recht unterschiedliche Entwicklung (siehe Tabelle). In Großstädten wie New York, London oder Wien liegt das Plus nur bei weniger als der Hälfte. In deutschen Metropolen wie Hamburg und Frankfurt zahlen die Kunden meist nur weniger als ein Viertel mehr als 2021. In Rom, Mallorca oder dem portugiesischen Faro dagegen erwartet Kunden in etwa die dreifache Rechnung.