Mietwagen Teure Leihwagen: Da verblasst der Anstieg der Spritpreise

Ein Blick in die Statistiken zeigt eine recht unterschiedliche Entwicklung (siehe Tabelle). In Großstädten wie New York, London oder Wien liegt das Plus nur bei weniger als der Hälfte. In deutschen Metropolen wie Hamburg und Frankfurt zahlen die Kunden meist nur weniger als ein Viertel mehr als 2021. In Rom, Mallorca oder dem portugiesischen Faro dagegen erwartet Kunden in etwa die dreifache Rechnung.