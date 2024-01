Mikrochips im Gehirn Keine Angst vor den Neuralink-Cyborgs

Ob und wie weitgehend der querschnittsgelähmte Patient die Technik tatsächlich wird nutzen können, um – wie Musk es anstrebt – Smartphones allein per Gedankenkraft zu steuern oder andere Technik zu bedienen, ist offen. Und es dürfte noch Monate, womöglich Jahre dauern, bis es so weit ist. Doch klingen Mikrochips im menschlichen Gehirn nicht eher nach einem Szenario, in dem die digitale Manipulation des Geistes nur eine von vielen möglichen Horrorvorstellungen ist? Macht uns Musk womöglich alle zu willfährigen Cyborgs?