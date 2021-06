Miles-Chef Oliver Mackprang „Bauchgefühl ist beim Mobilitätswandel in Städten fehl am Platz“

Das klingt nach einem eher angespannten Verhältnis zu Kommunen und Städten…

Ich antworte darauf bewusst breitgefächert und gehe nicht auf einzelne Städte ein. Nach meiner Erfahrung müssen sich Städte bewusst machen, was sie wirklich wollen. Geht es ihnen um neue Mobilität, um ökologische Ziele, mehr Platz oder soll der Verkehr schneller werden? Natürlich klingt das alles erstmal gut, aber sie brauchen ein Ziel: Was hat man vor und wie will man das erreichen. Das sollte deutlich definiert und messbar gemacht werden, also auch durch mehr Studien und Vergleiche. Ansonsten steht man schnell vor einer subjektiven Wahrnehmung. Bauchgefühl ist bei einem Thema wie dem Mobilitätswandel in Städten völlig fehl am Platz.



