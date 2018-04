Milliarden-Deal: T-Mobile US fusioniert mit Sprint

Vereinbart wurde, dass die derzeitige Nummer drei auf dem US-Markt alle Sprint-Anteile übernimmt. Für jeweils 9,75 Sprint-Anteile erhielten deren Aktionäre im Gegenzug eine neue Aktie der T-Mobile US. Nach Abschluss der Transaktion soll die Deutsche Telekom mit rund 42 Prozent an T-Mobile US beteiligt sein und den Konzern voll konsolidieren können. Die Sprint-Mutter Softbank aus Japan wird demnach dann 27 Prozent halten. Der neue Konzern soll vom bisherigen T-Mobile-US-Chef John Legere geführt werden.