Milliarden-Skandal „Prepare for bad news“: Protokoll des Untergangs von Wirecard

10. Juni, am Abend: EY teilt zum wiederholten Male mit, welche Punkte noch zu erfüllen sind, damit ein Testat denkbar ist. Dazu zählen beispielsweise die Testüberweisung und der Abschlussbericht von KPMG. EY will die Unterlagen innerhalb der nächsten beiden Tage und erklärt, dass diese Frist bindend sei. Auf Basis dessen, was dann vorliege, werde EY entscheiden, ob Wirecard ein uneingeschränktes Testat, ein eingeschränktes Testat oder gar kein Testat bekomme. Die Prüfer von EY haben mittlerweile erkannt, dass sie verschaukelt werden: Als Grund dafür, dass die Testüberweisungen immer noch nicht stattgefunden haben, hatte man den Prüfern gesagt, infolge von Corona sei auf den Philippinen so etwas wie der Ausnahmezustand („Martial Law“) ausgerufen worden.