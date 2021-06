Milliarden-Skandal „Prepare for bad news“: Protokoll des Untergangs von Wirecard

Die Ermittler setzen jetzt in Singapur an, wo sie mit Unterstützung der dortigen Behörden an Kontoauszüge kommen wollen. Es geht um die Frage, ob die Treuhandkonten schon im Jahr 2019, als sie noch bei einer Bank in Singapur gelegen haben sollten, leer waren. Und ob jemals Geld auf diese Konten eingezahlt worden ist. Sieben Staatsanwälte und zwei Mitarbeiter von der Zentralen Koordinierungsstelle Vermögensabschöpfung in Bayern arbeiten im September 2020 bei der Staatsanwaltschaft München am Fall Wirecard. Sie haben nicht nur Amtshilfe von den Kollegen in Singapur angefordert, die philippinischen Ermittlungsbehörden haben von sich aus bereits Hilfe angekündigt.