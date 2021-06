Milliarden-Skandal „Prepare for bad news“: Protokoll des Untergangs von Wirecard

Braun sagt, er stecke zwar noch mitten in der Auswertung, sei „nur teilweise sprechfähig“. Aber so viel könne er sagen: Er sehe sein Unternehmen weitgehend entlastet. Es habe keine „schwerwiegenden Findings“ gegeben. „Nicht eine unserer Kennzahlen wurde infrage gestellt.“ Seine Sicht auf die Dinge wirkt bizarr. Eigentlich sollte Finanzvorstand von Knoop ebenfalls an der Telefonkonferenz teilnehmen, aber er erscheint nicht. Im Unternehmen heißt es, von Knoop habe Brauns Kommunikationsstrategie nicht mittragen wollen. Ein Insider sagt, Braun hätte das, was im KPMG-Bericht steht, schon richtig erfasst, aber „sich hinzustellen und zu sagen, dass alles ganz furchtbar ist, wäre einer Kapitulation gleichgekommen. Das ist sein Ding nicht.“ Braun habe es positiv dargestellt, „weil er sich sicher war, dass noch alles gut wird, weil sich in den nächsten Wochen alles aufklärt. Zumindest hat er das so gesagt.“ Die Aufsichtsräte sind entsetzt über den KPMG-Bericht, aber auch darüber, wie Braun das Ergebnis verkauft. Anastassia Lauterbach soll im Gespräch mit anderen Aufsichtsräten gefordert haben, Braun sofort zu feuern und die anderen Vorstände am besten gleich mit – außer Steidl.