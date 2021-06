Milliarden-Skandal „Prepare for bad news“: Protokoll des Untergangs von Wirecard

22. Juni, 2:48 Uhr: Wirecard erklärt, der Vorstand gehe derzeit davon aus, „dass die bisher zugunsten von Wirecard ausgewiesenen Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insg. 1,9 Mrd. Euro mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen“. Und damit nicht genug. Der Vorstand geht außerdem davon aus, „dass die bisherigen Beschreibungen des sog. Drittpartnergeschäfts (Third Party Acquiring) durch die Gesellschaft unzutreffend sind. Die Gesellschaft untersucht weiter, ob, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang dieses Geschäft tatsächlich zugunsten der Gesellschaft geführt wurde.“ Damit steht der Konzern endgültig am Abgrund. Wirecard stehe „weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit seinen kreditgebenden Banken hinsichtlich der Fortführung der Kreditlinien und der weiteren Geschäftsbeziehung, inklusive hinsichtlich einer Ende Juni bevorstehenden Verlängerung der bestehenden Ziehung“, heißt es in der Mitteilung.